2020-02-13T12:28:40+03:00
Происшествия

Липчанин подозревается в краже более одного миллиона рублей из сейфов мичуринских организаций

Полиция разыскивает его сообщников
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя Липецкой области, который подозревается в краже более одного миллиона рублей из сейфов мичуринских организаций.

Кража произошла 8 ноября прошлого года. В полицию Мичуринского района обратились сотрудники офисов организаций, расположенных на улице Автозаводской поселка Зеленый Гай. По их словам, ночью к ним в помещения проникли неизвестные, вскрыли сейфы и украли оттуда деньги.

По данному факту следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» полицейские установили автомобиль, на котором предположительно передвигались подозреваемые. Стражам порядка удалось вычислить одного из них, и им оказался липчанин. Мужчина отказался давать показания и сотрудничать со следствием.

Криминалисты и сотрудники уголовного розыска нашли неопровержимые доказательства причастности липчанина к совершению кражи. Во время обыска по месту его жительства полицейские обнаружили часть похищенных предметов из офисов в Мичуринском районе.

- По решению суда житель Липецкой области арестован и помещен в следственный изолятор города Мичуринска на период расследования уголовного дела. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личности его сообщников и проводят комплекс розыскных мероприятий по их задержанию. За данное преступление им грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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