Тамбовчане могут взять напрокат технические средства реабилитации для детей

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:51:22+03:00

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В Тамбове на базе регионального отделения Российского Детского фонда открылся пункт проката и обмена технических средств реабилитации для детей.

Его услугами совершенно бесплатно могут воспользоваться тамбовчане, чьи дети имеют ограниченные возможности здоровья или получили травму в результате несчастного случая.

- Технические средства реабилитации для детей были приобретены в рамках субсидии администрации Тамбовской области в размере 754 тысяч рублей. Также более 400 тысяч рублей было выделено Детским фондом. Партнерами проекта являются региональное отделение Фонда социального страхования РФ и областная детская клиническая больница, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На выделенные средства специалисты закупили 10 единиц технических средств реабилитации - дорогостоящий аппарат ИВЛ, специализированная инвалидная коляска для детей, ходунки, аппарат «Коверт», а также опоры для стояния и сидения.

Пункт проката расположился на Моршанском шоссе, 14. Он работает по будням с 9 до 17 часов (перерыв с 12 до 12:30). Узнать интересующую информацию можно по телефону: 45-58-41.

ИСТОЧНИК KP.RU