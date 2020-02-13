В Тамбове грабитель ударил девушку по голове и отобрал сумочку
В Тамбове 20-летняя девушка стала жертвой грабителя. На улице Мичуринской неизвестный мужчина ударил ее по голове и выхватил из рук сумочку. В ней находились документы, банковская карта и деньги.
Сотрудники полиции разыскали грабителя. Им оказался безработный 28-летний тамбовчанин. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что искал легкие деньги.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU