В Тамбове грабитель ударил девушку по голове и отобрал сумочку

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:03:21+03:00

Мужчина признался полицейским, что нигде не работал и искал легкого заработка

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В Тамбове 20-летняя девушка стала жертвой грабителя. На улице Мичуринской неизвестный мужчина ударил ее по голове и выхватил из рук сумочку. В ней находились документы, банковская карта и деньги.

Сотрудники полиции разыскали грабителя. Им оказался безработный 28-летний тамбовчанин. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что искал легкие деньги.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU