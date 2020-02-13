В страшной аварии на Тамбовщине погибли три человека: легковое авто разорвало на части

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:34:05+03:00

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13 февраля около восьми часов утра на территории Мучкапского района на автодороге из поселка Мучкапский в сторону села Романовки произошло лобовое столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2107 и «Ниссан Альмера». Оба автомобиля зарегистрированы на территории тамбовского региона. В результате столкновения водитель иномарки – 47-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести, медицинскую помощь ему оказали на месте. Его пассажирка – 51-летняя женщина доставлена в мучкапскую больницу.

- Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2107 погибли на месте столкновения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время устанавливаются их личности. На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Следственно-оперативной группой полиции устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к совершению аварии с гибелью трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU