2020-02-13T10:17:43+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на очередной фримаркет

29 февраля и 1 марта в библиотеке им. Пушкина горожане смогут обменяться вещами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане смогут обменяться ненужными вещамиТамбовчане смогут обменяться ненужными вещами
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Жителей Тамбова приглашают на очередной фримаркет, который состоится в цокольном этаже библиотеки им. Пушкина 29 февраля и 1 марта, с 10 до 18 часов.

- Основная идея фримаркета — это сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей – их безвозмездная передача во вторые и третьи добрые руки для многократного использования, - поясняют организаторы мероприятия.

На фримаркете можно обменяться одеждой и обувью в хорошем состоянии, комнатными цветами, игрушками и настольными играми, сумками и бижутерией, предметами интерьера, творческими материалами для рукоделия, посудой, книгами.

Тамбвочанам, которые планируют принять участие в мероприятии напоминают, что одежда принимается только чистая, с пуговицами, молниями, исправными застежками, не требующая ремонта. Для удобства участников акции в залах библиотеки будут установлены зеркала и примерочные кабинки.

Также во время акции можно будет сдать батарейки и макулатуру на переработку, принять участие в специальных викторинах на экологическую тему и в мастер-классах по работе с тканью. В течение всего времени работы фримаркета можно присоединиться к благотворительному проекту Помощь бездомным животным «Доброе сердце» и принести предметы, необходимые для его работы: сухие корма для животных, древесный наполнитель и одноразовые пеленки.

Также в этот день можно будет принести вещи (одежду, обувь) для «Доброй точки» и помочь нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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