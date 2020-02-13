Тамбов примет крупный турнир по греко-римской борьбе

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:42:22+03:00

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В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 14 и 15 февраля пройдет XV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической культуры РФ, кавалера ордена Дружбы Алексея Смолина.

Бороться за победу будут около 200 спортсменов из разных уголков России. Участие в крупном турнире примут юноши юноши 2003-2004 годов рождения. Торжественное открытие соревнований состоится в пятницу, 14 февраля, в 13:00.

- Данные соревнования проводятся традиционно и увековечивают память нашего земляка Алексея Смолина. В очередной раз спортсмены со всей области и соседних регионов соберутся в Тамбове. Подготовкой турнира оргкомитет занимался заранее, продуманы все вопросы, решены организационные проблемы. Уверенны, что участникам соревнования запомнятся, - прокомментировал главный судья соревнований Сергей Бахтанов.

Алексей Смолин родился в селе Малиновка Тамбовского района, окончил Московский ордена Ленина институт физической культуры. В 1972 году его назначили старшим тренером сборной команды Тамбовской области по греко-римской борьбе. Готовил команды РСФСР, Российского Совета ФСО «Спартак».

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU