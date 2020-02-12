Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на юниорском первенстве России

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:37:26+03:00

Никита Ленчиков стал третьим на дистанции 400 м.

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В Волгограде состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров 2001-2002 годов рождения, на котором тамбовчанин Никита Ленчиков завоевал бронзовую медаль. Спортсмен стал призером национального первенства на дистанции 400 м с результатом 48.62 с.

- Это замечательный результат, высокий. Такому успешному выступлению предшествовала тщательная подготовка. Никита очень старательный, упертый и трудолюбивый спортсмен, перспективный легкоатлет, - комментируют в областной федерации легкой атлетике.

Напомним, в 2020 году на первенстве ЦФО Никита Ленчиков установил новый юниорский рекорд Тамбовской области в беге на дистанции 200 м, преодолев расстояние за 21.89 с.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU