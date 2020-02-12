Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на юниорском первенстве России
В Волгограде состоялось первенство России по легкой атлетике среди юниоров 2001-2002 годов рождения, на котором тамбовчанин Никита Ленчиков завоевал бронзовую медаль. Спортсмен стал призером национального первенства на дистанции 400 м с результатом 48.62 с.
- Это замечательный результат, высокий. Такому успешному выступлению предшествовала тщательная подготовка. Никита очень старательный, упертый и трудолюбивый спортсмен, перспективный легкоатлет, - комментируют в областной федерации легкой атлетике.
Напомним, в 2020 году на первенстве ЦФО Никита Ленчиков установил новый юниорский рекорд Тамбовской области в беге на дистанции 200 м, преодолев расстояние за 21.89 с.
Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU