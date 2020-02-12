Наркополицейские задержали тамбовчанина, который выращивал в гараже коноплю
Правоохранители изъяли у парня более 20 кустов растения
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В Тамбове сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что 23-летний молодой человек выращивает коноплю в подвале своего гаража. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка смогли убедиться в этом.
Молодого человека задержали и изъяли у него 21 куст конопли. В отделе полиции он пояснил, что выращивал наркотические растения для личного потребления.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности тамбовчанина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU