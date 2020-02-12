На ремонт детской музыкальной школы в Тамбове потратят 36 млн рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:16:19+03:00

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В Тамбовской области две детские школы искусств станут участниками новой федеральной программы по капитальному ремонту и реконструкции. Оба учреждения получат средства из федерального бюджета.

Как сообщает региональное отделение партии «Единая Россия», это будут детская музыкальная школа №2 имени В.К. Мержанова в городе Тамбове и Мичуринская детская хореографическая школа. Учреждениям выделят 36 миллионов рублей и 58 миллионов рублей соответственно.

Детская музыкальная школа города Тамбова получит средства уже в этом году. Что касается мичуринской хореографической школы, то сроки по ней на данный момент уточняются в Минкультуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU