Тамбовские приставы во время рейда арестовали бытовую технику у должников по алиментам

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:14:15+03:00

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В Тамбове судебные приставы провели рейд по неплательщикам алиментов. Они арестовали у двух должников бытовую технику из-за накопившейся задолженности.

Сотрудники УФССП предупредили тамбовчан, что если они не погасят задолженность в течение 10 дней, то с бытовой техникой им придется расстаться. Имущество будет передано на реализацию, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

- В 2019 году в территориальных отделах судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось 12,7 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов. Из них за 12 месяцев прошедшего года окончено 6,2 тысячи исполнительных документов на сумму 220 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Помимо этого, 977 должников по алиментам привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

ИСТОЧНИК KP.RU