Более 9 тысяч тамбовских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:37:54+03:00

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На Тамбовщине, 12 февраля, 9 242 девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Его успешное прохождение станет для ребят допуском к государственной итоговой аттестации.

Участникам собеседования предлагалось выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому ученику отводилось в среднем 15 минут.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов время на подготовку ответа увеличили на 30 минут.

- По сложившейся двухлетней традиции в тексте шла речь о выдающихся и прославленных соотечественниках. Так, в прошлом году говорилось о российском просветителе Николае Новикове и первой русской женщине-пилоте Лидии Зверевой. В этом году Тамбовской области школьникам выпала возможность вести беседу о русском коллекционере Иване Абрамовиче Морозове и выдающемся спортсмене, первом российском олимпийском чемпионе в фигурном катании на коньках Николае Александровиче Панине-Коломенкине, - сообщили в пресс-службе управления образования и науки Тамбовской области.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Проверку ответов школьников планируют завершить не позднее 17 февраля.

Фото: управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU