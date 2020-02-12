2020-02-12T14:39:35+03:00
Происшествия

Жительница Мичуринска лишилась около 50 тысяч рублей благодаря мошеннику

Аферист заполучил персональные данные женщины и списал деньги с ее счета
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске местная жительница стала жертвой мошенничества. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил женщине о незаконном списании денег с ее счета. Чтобы это предотвратить, она должна была назвать ему персональные данные банковской карты.

Женщина поверила мошеннику и сделала все, что от нее требовалось. В итоге с ее счета было списано 49 990 рублей.

- Будьте бдительны и с осторожностью относитесь к телефонным звонкам и сообщениям с незнакомых номеров. Не сообщайте незнакомцам персональные данные банковской карты, паспортные данные, пароли, ПИН-коды и иную конфиденциальную информацию, - предупреждают жителей области в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Мичуринска лишилась около 50 тысяч рублей благодаря мошеннику
Тамбовские полицейские разыскивают сбытчиков фальшивой пятитысячной купюры
16 тысяч тамбовчан приняли участие в голосовании за скверы
Медики опровергли информацию о госпитализации пяти тамбовчан с подозрением на коронавирус
В Черноземье услугами СберМобайл пользуются уже более 63,9 тысячи клиентов
Тамбовчанина осудили за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде
В Тамбовской области более 7 тысяч человек болеют ОРВИ
Тамбовчане возложат цветы к мемориалу воинам-интернационалистам
Котовчанина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
В Тамбове под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик
Тамбовчанину грозит пожизненный срок за незаконный оборот наркотиков
В Тамбове жители улицы Карьерной останутся без света
Тамбовчанин украл из магазина зимнюю куртку
У тамбовчанина из-за долгов арестовали «Газель» и прицеп
В Тамбове на карантин отправили еще несколько корпусов школ
В Тамбовской области оштрафован директор стройфирмы, по вине которого пострадал человек
Жительница Тамбовщины ударила ножом знакомого, который избил ее палкой
В тамбовскую колонию пытались передать мобильники в банке с топленым маслом
Сотрудница администрации Рассказовского района похитила из бюджета сельсовета 100 тысяч рублей
Тамбовщина закупит 10 мобильных медкомплексов почти на 90 млн рублей