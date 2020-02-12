Жительница Мичуринска лишилась около 50 тысяч рублей благодаря мошеннику

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:39:35+03:00

Аферист заполучил персональные данные женщины и списал деньги с ее счета

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В Мичуринске местная жительница стала жертвой мошенничества. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил женщине о незаконном списании денег с ее счета. Чтобы это предотвратить, она должна была назвать ему персональные данные банковской карты.

Женщина поверила мошеннику и сделала все, что от нее требовалось. В итоге с ее счета было списано 49 990 рублей.

- Будьте бдительны и с осторожностью относитесь к телефонным звонкам и сообщениям с незнакомых номеров. Не сообщайте незнакомцам персональные данные банковской карты, паспортные данные, пароли, ПИН-коды и иную конфиденциальную информацию, - предупреждают жителей области в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU