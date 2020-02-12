2020-02-12T14:02:56+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские разыскивают сбытчиков фальшивой пятитысячной купюры

Мужчина и женщина расплатились поддельной банкнотой в одном из магазинов областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове сотрудник регионального управления инкассации сообщил в полицию об обнаружении в магазине на Рубежном проезде фальшивой пятитысячной купюры. Стражи порядка установили приметы подозреваемых в сбыте поддельной банкноты.

- Мужчине на вид 45-50 лет, рост 175-180 см, стрижка короткая. Одет: пуховик серо-синего цвета, темные брюки, черные ботинки; женщина на вид 40-45, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч. Одета: белая шапка, синяя куртка ниже пояса, черные брюки, черные ботинки, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, сотрудники полиции выявили, что две кассы в магазине не были оборудованы детекторами определения подлинности купюр современного образца. В настоящее время проводится проверка.

Полицейские напоминают, что изготовление или сбыт поддельных купюр (ст. 168 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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