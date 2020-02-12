2020-02-12T13:16:19+03:00
Общество

16 тысяч тамбовчан приняли участие в голосовании за скверы

Выразить свое мнение горожане могут по 14 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За два дня с начала старта рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в нем приняли участие почти 16 тысяч тамбовчан. Жители областного центра отдают свои голоса за лучший проект благоустройства городских территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За победу борются три общественных пространства - у детского сада «Подсолнух» (в границах домов по ул. Свободная, 16Б - ул. Агапкина, 25А), бульвар Энтузиастов (от ул. Рылеева до ул. Социалистической) и сквер по ул. Гастелло, 32А.

В течение всей недели открыты 96 счетных участков в общеобразовательных организациях и вузах города, учреждениях дошкольного образования, МФЦ, в административных зданиях и впервые в двух торговых центрах: «Ашан» и «Линия». Отдать свой голос за то или иное общественное пространство может любой житель областного центра с 14 лет, имеющий паспорт гражданина Российской Федерации.

- Сегодня второй день рейтингового голосования и мы видим, какую завидную активность проявляют жители. В гимназии №12 очень много горожан - учителей, родителей и детей старше 14 лет, которые желают участие в голосовании. Люди неравнодушные, заинтересованные в благоустройстве нашего города, - сказала заместитель начальника управления по связям с общественностью администрации Тамбова Татьяна Чугунова.

До завершения рейтингового голосования осталось 3 дня. Его итоги станут известны 17 февраля на заседании городской общественной комиссии. Территория, набравшая наибольшее число голосов тамбовчан будет благоустроена в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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