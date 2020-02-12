Медики опровергли информацию о госпитализации пяти тамбовчан с подозрением на коронавирус

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:47:34+03:00

По их словам, обстановка в регионе спокойная

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В управлении Роспотребнадзора не подтвердили информацию о госпитализации пяти человек с подозрением на коронавирус. Ранее об этом сообщалось в ряде СМИ.

Медики заверили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции на территории области спокойная. Случаев заболевания не зарегистрировано.

- По состоянию на 11 февраля, под медицинским наблюдением находятся 13 человек. В отношении 18 человек медицинское наблюдение завершено, сообщают специалисты Роспотребнадзора. - В установленном порядке, за весь период наблюдения было выявлено и госпитализировано 3 человека с легкими проявлениями острого респираторного заболевания. Получены отрицательные результаты лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

Добавим, что в регионе за людьми, прибывшими на Тамбовщину из КНР, устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU