Тамбовчанина осудили за неоднократное вождение автомобиля в пьяном виде

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:16:27+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя Уметского района. Он обвиняется в неоднократном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что в начале августа 2018 года обвиняемого привлекли к административной ответственности за пьяное вождение. Тогда мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили управлять машиной в течение полутора лет.

Однако через год житель Тамбовщины вновь сел за пьяным за руль и был остановлен сотрудниками ДПС. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Спустя полтора месяца его опять задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с лишением права на 3 года управлять транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU