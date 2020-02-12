В Тамбовской области более 7 тысяч человек болеют ОРВИ

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:45:28+03:00

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на Тамбовщине с 3 по 9 февраля количество заболевших ОРВИ выросло на 9,3%. На данный момент их число составляет 7110 человек. Для сравнения, на предыдущей неделе больных острой респираторной вирусной инфекцией насчитывалось 6 507 человек.

Показатель заболеваемости составил 68,3 на 10 тыс. населения, что на 38,7% ниже порогового уровня и на 21,8% меньше значения прошлого года. Среди тех, кто обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, большинство составили дети – 70,7%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Рассказово (132,0 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (130,1 на 10 тыс. населения), г. Котовске (111,3 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (109,6 на 10 тыс. населения), г. Уварово (103,3 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (101 на 10 тыс. населения), г. Мичуринске (76,8 на 10 тыс. населения), Кирсановском районе (76,4 на 10 тыс. населения), Моршанском районе (71,4 на 10 тыс. населения), Инжавенском районе (70,0 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 53,7% всех обращений, - сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Также в регионе зарегистрировано 83 случая лабораторно подтвержденного гриппа. По информации санврачей, большинство заболевших не имели прививки против него.

ИСТОЧНИК KP.RU