2020-02-12T11:17:32+03:00
Общество

Тамбовчане возложат цветы к мемориалу воинам-интернационалистам

В областном центре вспомнят земляков, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами страны
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове, 15 февраля, в 10 часов у мемориала воинам-интернационалистам, погибшим на полях сражений (Мичуринская, 112), состоится траурное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Участники траурного мероприятия почтят погибших героев минутой молчание и возложат цветы к памятнику. На нем будут присутствовать члены их семей и ветераны. В школе №13 для них проведут экскурсию по музею. Кроме того, ученики покажут им выступления, посвященные памятной дате.

- В городах и районах области также пройдут церемонии возложения цветов к монументам, павших защитников Отечества, акции памяти, концерты, спортивные мероприятия, уроки мужества, встречи воинов-интернационалистов с молодежью, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В Тамбовском драматическом театре,18 февраля, в 11 часов жители областного центра также будут вспоминать погибших героев-афганцев и чествовать ветеранов, которые продолжают служить Отечеству и участвовать в общественной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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