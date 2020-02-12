Тамбовчанину грозит пожизненный срок за незаконный оборот наркотиков

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:39:04+03:00

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1 февраля на стационарном посту ГИБДД в Первомайском районе, при въезде на территорию нашего региона, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Калина» с тамбовскими номерами. По оперативной информации управления наркоконтроля УМВД области в машине перевозились наркотики. Водителя автомобиля – 38-летнего тамбовчанина задержали и опросили. При нем и внутри машины оперативники обнаружили 43 грамма синтетического наркотика «а-пирролидиновалерофенон» (производный от метилэфедрона) и 327 граммов марихуаны. Запрещенные вещества изъяли, мужчину полицейские задержали и доставили в Тамбов. В отношении него в СУ УМВД области возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»

Также полицейские обыскали съемную квартиру задержанного. В разных комнатах и на балконе они обнаружили несколько свертков с наркотиками в особо крупном объёме – 1,3 килограмма синтетического наркотика «а-пирролидиновалерофенон». По данному факту возбудили еще одно уголовное дело. Запрещенные вещества отдали на экспертизу.

- У полицейских есть информация, что подозреваемый занимался оптовыми поставками синтетического наркотика, чтобы потом распространять их по тайникам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Устанавливаются люди, контактировавшие с предполагаемым преступником. В соответствии с законодательством мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU