2020-02-12T10:46:37+03:00
Происшествия

Котовчанина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Отец задолжал дочери почти 80 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске 30-летнего местного жителя признали виновным в неуплате алиментов на содержание дочери. По решению суда отец должен был выплачивать их ежемесячно, начиная с октября 2018 года. Правда, мужчина постоянно уклонялся от уплаты, не имея уважительных причин. За это в январе прошлого года его привлекли к административной ответственности.

Даже после этого горе-отец не предпринял никаких мер по материальному содержанию ребенка. Будучи трудоспособным, он нигде не работал. В итоге котовчанин задолжал дочери почти 80 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5 % в доход государства, - сообщает прокуратура города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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