Тамбовчанин украл из магазина зимнюю куртку

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:28:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове сотрудники Росгвардии задержали 54-летнего местного жителя, который совершил кражу куртки в отделе верхней одежды торгового центра, расположенного на бульваре Энтузиастов. Поступок мужчины не остался незамеченным - сотрудники торговой точки нажали тревожную кнопку, которая передала сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны. На место преступления выехала группа.

- 54-летнего тамбовчанина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU