В Тамбове на карантин отправили еще несколько корпусов школ

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:34:10+03:00

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Количество учащихся, отсутствующих по причине заболевания ОРВИ и гриппом, сократилось. На сегодняшний день оно составляет 17%. Еще в минувшую пятницу, 7 февраля, этот показатель достигал 18,9%. Об этом сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Несмотря на положительную динамику, в целях недопущения массового распространения ОРВИ и гриппа среди детей, еще несколько корпусов школ ушли на карантин. Это I корпус Центра образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова, I корпус лицея №21, II корпус школы № 31 и II корпус школы № 33.

- Для того, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса, реализация учебных программ осуществляется педагогами с использованием различных форм работы с учащимися - дистанционное обучение, онлайн-уроки, обучение с помощью образовательных ресурсов, самоподготовка учащихся, - комментируют в комитете образования администрации города.

По данным на понедельник, 10 февраля, образовательная деятельность была полностью приостановлена в школе № 1 «Школа Сколково-Тамбов», лицее № 14 и школе № 36. Однако уже сегодня, 11 февраля, уроки возобновились в обоих корпусах Сколковской школы, а также частично в школе № 36.

ИСТОЧНИК KP.RU