2020-02-11T16:04:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области оштрафован директор стройфирмы, по вине которого пострадал человек

Посторонний мужчина находился на строительном объекте без каски
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд назначил меру уголовно-правового характера 40-летнему директору строительной организации. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в сентябре прошлого года строительная бригада под руководством директора фирмы занималась капремонтом здания в Сампурском районе.

Во время демонтажа кровли одна из стропил крыши упала на постороннего мужчину, который находился на строительном объекте без каски. В результате этого потерпевший получил серьезные травмы головы.

Как установлено следствием, ответственным за соблюдение требований охраны труда в фирме являлся ее директор. А значит, именно по его вине на строительном объекте находился посторонний человек, не прошедший специальное обучение и инструктаж.

Кроме того, руководитель не смог обеспечить безопасные условия труда и не провел предварительное обследование состояния стропильной системы кровли.

-Учитывая, что в ходе следствия подозреваемый признал вину, возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред, уголовное дело в отношении него было направлено в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера. Рассмотрев данное ходатайство, суд назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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