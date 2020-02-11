В тамбовскую колонию пытались передать мобильники в банке с топленым маслом
Посылка с телефонами до адресата не дошла
Телефоны спрятали в топленое масло
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В колонию №4 пришла посылка с «сюрпризом». При ее осмотре сотрудники УФСИН нашли 3 мобильных телефона и 4 пары наушников. Запрещенные предметы отправитель спрятал в пластиковую емкость с топленым маслом.
- По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН по Тамбовской области.
Фото УФСИН по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU