Сотрудница администрации Рассказовского района похитила из бюджета сельсовета 100 тысяч рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:33:49+03:00

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Прокуратура во время проверки выявила факт незаконного использования бюджетных денег по подложным документам консультантом финансового отдела администрации Рассказовского района.

Выяснилось, что женщина осуществляла обязанности по ведению бухучета в администрации Платоновского сельсовета и имела доступ к электронно-цифровой подписи главы сельсовета, заместителя начальника финансового отдела, а также к паролю программы СУФД и «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В течение 2018 года она составляла поддельные заявки на кассовый расход, а также реестры для зачисления на счета физических лиц денежных средств, где указывала свою фамилию и свои реквизиты. Затем она перечисляла деньги с банковского счета сельсовета на свою банковскую карту.

Всего с марта по декабрь 2018 года ей удалось похитить из бюджета сельсовета 105 тысяч рублей. Но испугавшись, что при составлении годового бюджетного отчета могут заметить недостачу, женщина возвратила чужие деньги обратно. По материалам проверки прокуратура возбудила уголовное дело об изготовлении и использовании поддельных документов.

- В этой связи прокуратура вынесла постановление о направлении материалов поверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании специалиста финансового отдела. На настоящий момент отделом дознания МО МВД России «Рассказовский» возбуждено уголовное дело ч.3 ст.327 Уголовного кодекса РФ, по которому проводится дознание, - сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU