Тамбовчанина осудили за распространение порнографии в Интернете

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:38:31+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном распространении порнографии через Интернет.

Выяснилось, что обвиняемый установил на свой компьютер бесплатную программу, которая позволяет создать конфиденциальную (пиринговую) сеть. С ее помощью пользователи могли делиться файлами в созданных ими папках после предоставления друг другу доступа.

В программе мужчина зарегистрировался под псевдонимом, стесняясь указывать свое имя. После этого он скачал в Интернете порнографические файлы и добавил их в созданные папки. Эти материалы в последствии скопировал один из пользователей, которому тамбовчанин дал доступ.

Кроме того, факт распространения жителем областного центра порнографии со своего компьютера, был выявлен и задокументирован правоохранительными органами Германии.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU