Жительница Тамбовщины ударила ножом знакомого, который избил ее палкой

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:34:32+03:00

Глядя на истекающего кровью мужчину, она сжалилась и вызвала скорую помощь

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Кирсановские полицейские задержали женщину, ударившую ножом своего собутыльника. Инцидент произошел вечером, 10 февраля, в одном из домов села Голынщина, где шумная компания распивала спиртные напитки.

Во время застолья между 44-летней женщиной и 49-летним мужчиной возникла ссора. Мужчина несколько раз ударил ее палкой, после чего она смогла ее отобрать и ударить обидчика в ответ. Затем жительница Тамбовщины взяла со стола кухонный нож и нанесла собутыльнику несколько ранений. Осознав произошедшее, злоумышленница сама вызвала потерпевшему скорую помощь.

- В настоящий момент устанавливаются причины конфликта. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU