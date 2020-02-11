Жительница Тамбовщины ударила ножом знакомого, который избил ее палкой
Кирсановские полицейские задержали женщину, ударившую ножом своего собутыльника. Инцидент произошел вечером, 10 февраля, в одном из домов села Голынщина, где шумная компания распивала спиртные напитки.
Во время застолья между 44-летней женщиной и 49-летним мужчиной возникла ссора. Мужчина несколько раз ударил ее палкой, после чего она смогла ее отобрать и ударить обидчика в ответ. Затем жительница Тамбовщины взяла со стола кухонный нож и нанесла собутыльнику несколько ранений. Осознав произошедшее, злоумышленница сама вызвала потерпевшему скорую помощь.
- В настоящий момент устанавливаются причины конфликта. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU