2020-02-11T13:03:01+03:00
Происшествия

Пожилые супруги погибли на пожаре в Тамбовской области

Тела 73-летней женщины и 60-летнего мужчины нашли под завалами сгоревшего дома
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожар, в котором погибла пожилая супружеская пара, произошел ранним утром 11 февраля в селе 2-я Байловка Пичаевского района. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, пожарные прибыли на место ЧП в 5 часов 5 минут, к этому времени строение горело открытым пламенем, а кровля обрушилась. В 5 часов 40 минут огонь полностью потушили. При разборе завалов спасатели обнаружили тела 73-летней женщины и ее 60-летнего мужа.

- В настоящее время на месте трагедии работают следователи и криминалисты регионального СУ СК России. Точная причина и обстоятельства трагедии будут установлены в рамках организованной процессуальной проверки, - сообщает СУ СКР по региону.

Тела погибших нашли во время разбора завалов

Тела погибших нашли во время разбора завалов

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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