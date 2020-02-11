Тамбовщина закупит 10 мобильных медкомплексов почти на 90 млн рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:05:37+03:00

Они нужны для оказания помощи людям, проживающим в малонаселенных селах

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До конца года в Тамбовской области планируют закупить 10 мобильных медицинских комплексов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального бюджета выделили 87,3 миллиона рублей. Эту сумму потратят на покупку двух маммографов, одного флюорографа, а также семи мобильных ФАПов.

Мобильные комплексы будут курсировать по малонаселенным пунктам. Ежегодно благодаря таким выездам медицинскую помощь получают более 90 тысяч сельских жителей.

- В настоящее время для оказания мобильной медицинской помощи в нашем регионе задействованы: 5 флюорографических установок, 2 передвижных маммографа и 2 стоматологических кабинета, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU