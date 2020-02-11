В Тамбовской области мужчина поджег автомобиль местного бизнесмена по просьбе его бывшей жены

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:09:14+03:00

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Мичуринские полицейские раскрыли поджог автомобиля. Ночью, 8 февраля, в дежурную часть полицию поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на улице Советской.

Владельцем сгоревшего гаража и находившегося в нем автомобиля «Mitsubishi Outlander» оказался предприниматель из наукограда. Как оказалось, в октябре прошлого года его автомобиль уже пытались поджечь. Однако, бизнесмену вместе с его сыном удалось вовремя увидеть пожар и самостоятельно потушить возгорание. Тогда, в отличие от этого раза, машина не пострадала.

В результате проведения оперативно – розыскных мероприятий полицейские вышли на 44-летнего мичуринца, который возможно имел причастность к поджогу внедорожника. Позже мужчина признал свою вину.

- Установлено, что бывшая супруга потерпевшего склонила своего знакомого к совершению данного преступления. Мужчина проник в гараж через отверстие в крыше, облил автомобиль бензином и поджег. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU