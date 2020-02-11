Тамбовские школьники могут получить приз от Минпросвещения за лучшее прочтение стихотворения на родном языке

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство просвещения РФ проводит Всероссийскую акцию «Родные языки России». Она посвящена Международному дню родного языка, который будет отмечаться 21 февраля. Продемонстрировать свой талант чтеца смогут и тамбовские школьники.

- Принять участие в акции может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии, - отмечают организаторы акции.

Все работы будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Минпросвещения. Итоги акции станут известны 21 февраля. Каждый участник получат именной сертификат, а победители — ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU