Тамбовские школьники могут получить приз от Минпросвещения за лучшее прочтение стихотворения на родном языке
Министерство просвещения РФ проводит Всероссийскую акцию «Родные языки России». Она посвящена Международному дню родного языка, который будет отмечаться 21 февраля. Продемонстрировать свой талант чтеца смогут и тамбовские школьники.
- Принять участие в акции может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии, - отмечают организаторы акции.
Все работы будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Минпросвещения. Итоги акции станут известны 21 февраля. Каждый участник получат именной сертификат, а победители — ценные призы.
ИСТОЧНИК KP.RU