2020-02-11T11:36:11+03:00
Общество

Тамбовские школьники могут получить приз от Минпросвещения за лучшее прочтение стихотворения на родном языке

Юных жителей региона приглашают к участию во Всероссийской акции
Ксения АЛЕШИНА
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Министерство просвещения РФ проводит Всероссийскую акцию «Родные языки России». Она посвящена Международному дню родного языка, который будет отмечаться 21 февраля. Продемонстрировать свой талант чтеца смогут и тамбовские школьники.

- Принять участие в акции может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии, - отмечают организаторы акции.

Все работы будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Минпросвещения. Итоги акции станут известны 21 февраля. Каждый участник получат именной сертификат, а победители — ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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