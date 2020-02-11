Тамбовчанка пострадала при падении в автобусе

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:02:37+03:00

Женщина не удержалась на ногах во время резкого торможения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадала пассажирка автобуса, произошла 10 февраля в 17 часов 50 минут на улице Мичуринской в районе дома № 141 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo, который двигался по нерегулируемому перекрестку с круговым движением улицы Мичуринской и Бульвара Энтузиастов во втором левом ряду, перед поворотом направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. А совершив поворот, не предоставил преимущество в движении автобусу «НЕФАЗ-5299-10-15» под управлением 45-летнего мужчины, который двигался в правом ряду в попутном направлении.

- Водитель автобуса применил экстренное торможение, при котором в салоне упала 40-летняя пассажирка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - После аварии женщина пожаловалась на плохое самочувствие, на месте ее осмотрели врачи скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU