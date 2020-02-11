В Тамбовской области задержали мужчин, убивших человека в Кабардино-Балкарской республике

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:29:04+03:00

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Полицейские Тамбовской области получили ориентировку на двух человек, которые совершили разбойное нападение и убийство пожилого человека в Кабардино-Балкарской Республике. Данные поступили на стационарный пост ДПС в 23 часа 9 февраля. По предварительным данным преступники должны были передвигаться в город Москву на рейсовом автобусе. Чтобы вычислить их, полицейские, дежурившие в эту ночь на федеральной трассе, организовали проверку каждого автобуса. Около часа ночи автоинспекторы остановили саратовский автобус. Водитель предъявил полицейским список пассажиров, из которого следовало, что подозреваемые в совершении преступления могли находятся в салоне.

- Автоинспекторы попросили пассажиров по одному проследовать в пост для проверки документов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Когда эту процедуру проходили предполагаемые нарушители закона, их задержали сотрудники ОМОН и автоинспекторы. Мужчин передали прибывшей следственно-оперативной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU