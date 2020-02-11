В Мичуринском районе на "зебре" сбили 41-летнюю женщину

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:04:44+03:00

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Авария, в которой получила травмы 41-летняя женщина, произошла 10 февраля в 12 часов 25 минут на 1 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов», проходящей по территории Мичуринского района в селе Заворонежское. Как сообщили в региональном УГИБДД, 52-летняя дама-водитель, управлявшая автомобилем «Chery Very-А13», наехала на пешехода в момент, когда та перехода дорогу по «зебре».

- Пострадавшую доставили в Мичуринскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU