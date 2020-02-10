Гендиректора моршанской «табачки» осудили за злоупотребление полномочиями

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:51:06+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении генерального директора ОАО «Моршанская табачная фабрика». Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

Как установлено следствием и судом, в 2017 - начале 2018 года гендиректор «табачки», будучи фигурантом уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, взял в подотчет в кассе акционерного общества около полутора миллионов рублей и не вернул их. Деньги он потратил на личные цели, в том числе для оплаты юриста в рамках расследования уголовных дел.

Действия гендиректора фирмы привели к ухудшению ее финансового положения, а также образованию долгов по зарплате и налогам. В апреле прошлого года акционерное общество решением Арбитражного суда Тамбовской области было признано банкротом.

- Приговором суда фигуранту (с учетом наказания по предыдущему приговору) окончательно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время он уже отбывает наказание в виде реального лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU