Двух бешеных лисиц и собаку нашли в Тамбовской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:31:23+03:00

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В трех районах Тамбовской области обнаружили бешеных животных. По данным управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, больные лисицы обитали в селе Осино-Лазовка Сампурского района и селе Новгородовка Рассказовского района. Бешеная собака обитала в частном подворье села Отъяссы Сосновского района. На территориях, где обнаружили больных животных, объявили карантин.

- В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгуливание собак, торговля домашними животными, также нельзя вывозить собак и кошек за его пределы, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU