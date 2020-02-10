Двух бешеных лисиц и собаку нашли в Тамбовской области
В трех районах Тамбовской области обнаружили бешеных животных. По данным управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, больные лисицы обитали в селе Осино-Лазовка Сампурского района и селе Новгородовка Рассказовского района. Бешеная собака обитала в частном подворье села Отъяссы Сосновского района. На территориях, где обнаружили больных животных, объявили карантин.
- В неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгуливание собак, торговля домашними животными, также нельзя вывозить собак и кошек за его пределы, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU