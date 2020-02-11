На улице Мира в Мичуринске разобьют новый сквер

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:42:29+03:00

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В этом году в наукограде году планируют решить острую проблему нехватки комфортных прогулочных мест для жителей микрорайона «Мичуринск-2». Это один из самых густонаселенных в городе. На улице Мира, располагается детская школа искусств, которую ежедневно посещают порядка 450 воспитанников, в непосредственной близости сразу несколько корпусов одной из самых массовых городских школ (1800 обучающихся). По просьбам самих мичуринцев именно эта территория сегодня рассматривается для установки детской площадки и благоустройства прилегающей территории.

- Проектом предусмотрено новое покрытие пешеходной дорожки, зона отдыха с установкой скамеек, урн, фонарей и вазонов, - сообщает администрация города Мичуринска. - Планируется размещение детской площадки и игрового оборудования. Большое внимание уделят озеленению территории.

Средства на проведение работ определены в рамках перечня мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации. В феврале-марте 2020 планируется провести аукцион, чтобы определить подрядчика и приступить к благоустройству. Мичуринцам предлагается при желании направить свои предложения в управление архитектуры и строительства администрации города на адрес электронной почты: arh@g45.tambov.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU