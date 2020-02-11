2020-02-11T09:42:29+03:00
Общество

На улице Мира в Мичуринске разобьют новый сквер

Аукцион на проведение работ объявят в ближайшее время
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
У жителей наукограда появится место отдыхаУ жителей наукограда появится место отдыха
Изменить размер текста:

В этом году в наукограде году планируют решить острую проблему нехватки комфортных прогулочных мест для жителей микрорайона «Мичуринск-2». Это один из самых густонаселенных в городе. На улице Мира, располагается детская школа искусств, которую ежедневно посещают порядка 450 воспитанников, в непосредственной близости сразу несколько корпусов одной из самых массовых городских школ (1800 обучающихся). По просьбам самих мичуринцев именно эта территория сегодня рассматривается для установки детской площадки и благоустройства прилегающей территории.

- Проектом предусмотрено новое покрытие пешеходной дорожки, зона отдыха с установкой скамеек, урн, фонарей и вазонов, - сообщает администрация города Мичуринска. - Планируется размещение детской площадки и игрового оборудования. Большое внимание уделят озеленению территории.

Средства на проведение работ определены в рамках перечня мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации. В феврале-марте 2020 планируется провести аукцион, чтобы определить подрядчика и приступить к благоустройству. Мичуринцам предлагается при желании направить свои предложения в управление архитектуры и строительства администрации города на адрес электронной почты: arh@g45.tambov.gov.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области задержали мужчин, убивших человека в Кабардино-Балкарской республике
В Мичуринском районе на "зебре" сбили 41-летнюю женщину
На улице Мира в Мичуринске разобьют новый сквер
В тамбовскую колонию пытались доставить свертки с «запрещенкой»
В Тамбове полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые украли продукты из «Магнита»
Двух бешеных лисиц и собаку нашли в Тамбовской области
Тамбовчанин погиб, надышавшись дыма от горящего матраса
В микрорайоне на севере Тамбова отключат свет
Гендиректора моршанской «табачки» осудили за злоупотребление полномочиями
Тамбовчанам предлагают выбрать талисман Всероссийской переписи населения
Тамбовских младшеклассников обеспечат бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года
Тамбовские прокуроры добились блокировки свыше 500 экстремистских сайтов
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев побывал на работе у губернатора Тамбовской области