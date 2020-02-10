Тамбовчанин погиб, надышавшись дыма от горящего матраса
Пожар произошел в шестиквартирном доме Мичуринска
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10 февраля около 11 часов в Мичуринске на улице Фрезерной загорелся одноэтажный шестиквартирный дом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, в 11 часов 5 минут к зданию, где произошло ЧП, прибыли два отделения пожарной части. В 11 часов 35 минут огонь полностью потушили.
Выяснилось, что очагом пожара стал обычный матрас, во время горения он выделял сильный едкий дым, в котором насмерть задохнулся 44-летний хозяин квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU