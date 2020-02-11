2020-02-11T12:38:24+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка поверила фейковому военнослужащему и лишилась денег

Женщина «подарила» мошеннику 15 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенника при сдаче квартиры в аренду. Пенсионерке позвонил мужчина, который представился военнослужащим. Он сказал, что ему понравилась сдаваемая квартира и попросил номер карты хозяйки для перечисления денег.

Во время разговора мошенник ввел тамбовчанку в заблуждение и получил от нее персональные данные онлайн-сервиса. В итоге аферист перевел 15 тысяч рублей с пенсионного счета женщины на номер ее банковской карты. Затем «военнослужащий» попросил выполнить ряд банковских операций якобы для своей отчетности.

Женщина поверила незнакомцу и выполнила все его требования. Она перевела 15 тысяч рублей с банковской карты на указанный номер мобильного телефона. После этого мошенник пообещал перезвонить, а потом пропал.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество». Полицейские выяснили, что мошенник действовал при помощи номера телефона, зарегистрированного на территории Ростовской области. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению личности мошенника и его задержанию, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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