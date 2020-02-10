2020-02-10T16:00:44+03:00
Общество

Тамбовских младшеклассников обеспечат бесплатным питанием с 1 сентября 2020 года

Право на льготу получат 40,5 тысяч школьников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В регионе проверяют готовность школВ регионе проверяют готовность школФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Областное управление образования и науки приступило к внедрению проекта по организации бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов школ Тамбовщины. Сейчас разработали перечень мероприятий по реализации проекта и утвержден состав рабочей группы.

Так, 11 февраля стартует проведение цикла стратегических сессий с участием заместителей глав муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам, руководителей муниципальных органов управления образованием, специалистов, ответственных за вопросы организации питания, руководителей базовых школ. На таких мероприятиях детально проработают вопросы готовности школ к переходу на обеспечение всех учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием.

- В ходе сессий будет организовано обсуждение текущей ситуации по каждому муниципальному образованию, намечены первоочередные мероприятия, включая вопросы модернизации инфраструктуры школьных пищеблоков и столовых, обеспечения кадрами, вовлечения в решение задач по организации качественного питания общественности, в первую очередь родительской, - говорит начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Напомним, в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по обеспечению всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием, в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должны предоставлять уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах страны должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. В Тамбовской области в этом году бесплатным горячим питанием обеспечат 40 489 детей с 1 по 4 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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