2020-02-10T17:51:12+03:00
Происшествия

В Тамбове полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые украли продукты из «Магнита»

Стражи порядка просят у горожан помощи в их поисках
Ксения АЛЕШИНА
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Кража из тамбовского "Магнита".Полицейские разыскивают мужчину и женщину по подозрению в краже продуктовУМВД по Тамбовской области

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Если вы узнали кого-то из этих двоих, звоните в полицию Фото: УМВД по Тамбовской области

Если вы узнали кого-то из этих двоих, звоните в полициюФото: УМВД по Тамбовской области

Тамбовские полицейские разыскивают мужчину и женщину по подозрению в краже продуктов из супермаркета «Магнит», расположенного на улице Красной.

Кража произошла 21 сентября 2019 года. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

- Если вы узнали людей на видеозаписи или имеете какую-либо информацию об их местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 79-19-64 (следователь Ольга Мурылева), 79-19-00 (дежурная часть отдела полиции № 1) или 02, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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