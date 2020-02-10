В Тамбове полицейские разыскивают мужчину и женщину, которые украли продукты из «Магнита»
Кража из тамбовского "Магнита".Полицейские разыскивают мужчину и женщину по подозрению в краже продуктовУМВД по Тамбовской области
Если вы узнали кого-то из этих двоих, звоните в полициюФото: УМВД по Тамбовской области
Тамбовские полицейские разыскивают мужчину и женщину по подозрению в краже продуктов из супермаркета «Магнит», расположенного на улице Красной.
Кража произошла 21 сентября 2019 года. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.
- Если вы узнали людей на видеозаписи или имеете какую-либо информацию об их местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 79-19-64 (следователь Ольга Мурылева), 79-19-00 (дежурная часть отдела полиции № 1) или 02, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU