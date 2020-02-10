В тамбовскую колонию пытались доставить свертки с «запрещенкой»
В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 4 задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию.
У задержанного во время досмотра нашли четыре свертка, обмотанных скотчем и прикрепленных к обрезкам пластиковых труб. Внутри них находилось девять сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, две сим-карты, две гарнитуры и один USB-шнур.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.
Все это "добро" предназначалось осужденнымФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU