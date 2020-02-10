В тамбовскую колонию пытались доставить свертки с «запрещенкой»

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:02:20+03:00

Четыре свертка были обмотаны скотчем Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

Там находились мобильники, зарядки, сим-карты и т.п

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В Тамбове сотрудники исправительной колонии № 4 задержали мужчину, который пытался перебросить запрещенные предметы на режимную территорию.

У задержанного во время досмотра нашли четыре свертка, обмотанных скотчем и прикрепленных к обрезкам пластиковых труб. Внутри них находилось девять сотовых телефонов, четыре зарядных устройства, две сим-карты, две гарнитуры и один USB-шнур.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

Все это "добро" предназначалось осужденнымФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU