Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев побывал на работе у губернатора Тамбовской области

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:51:53+03:00

Николай Расторгуев выступит в Тамбове с концертом Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Артист получил в подарок от Александра Никитина книгу о нашей области, плакетку с изображением Сергея Рахманинова и уменьшенную копию «Тамбовского мужика»

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10 февраля в рабочем кабинете губернатора Тамбовской области Александра Никитина побывал лидер группы «Любэ» Николая Расторгуева. Народный артист сегодня вечером дает концерт в Тамбовтеатре: он пришел поприветствовать главу региона. Музыка – главная тема общения.

- Руководитель области поделился планами празднования предстоящего юбилея С.В. Рахманинова и подарил гостю тамбовские сувениры: плакетку с изображением композитора, книгу о Тамбовской области «От зари до зари» и статуэтку «Тамбовский мужик» - уменьшенную копию стоящего в областном центре памятника, - сообщает пресс-служба администрации.

Артист получил от главы региона подаркиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU