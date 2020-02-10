Тамбовчанам предлагают выбрать талисман Всероссийской переписи населения

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:30:37+03:00

С 11 февраля можно будет проголосовать за понравившуюся работу

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Сегодня, 10 февраля, завершился прием работ на конкурс по созданию талисмана Всероссийской переписи населения. Участники из 74 регионов России, в том числе и из Тамбовской области, прислали более 900 эмблем.

- Среди представленных работ с большим отрывом лидируют образы медведя, мыши и собаки. У многих Всероссийская перепись ассоциируется с пернатыми: участники прислали изображения двадцати аистов, пятнадцати филинов, двух жар-птиц и одного утенка. Треть участников учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы электронными планшетами и смартфонами, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Проголосовать за понравившийся талисман можно будет с 11 февраля по 21 февраля включительно на сайте Всероссийской переписи населения 2020 года. Напомним, победитель конкурса получит 60 тысяч рублей, а созданный им талисман станет эмблемой Всероссийской переписи населения.

ИСТОЧНИК KP.RU