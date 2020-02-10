В Тамбове на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:19:20+03:00

Загорелась квартира в пятиэтажке на ул. Эскадронной

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В Тамбове произошел пожар, в котором погибла пожилая женщина. Возгорание возникло в одной из квартир пятиэтажки, расположенной на ул. Эскадронной областного центра.

- В результате отравления угарным газом погибла хозяйка жилья – 80-летняя пенсионерка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. Обстоятельства произошедшего и причину трагедии устанавливают следователи Ленинского межрайонного следственного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU