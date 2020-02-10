2020-02-10T15:23:17+03:00
Общество

Тамбовские прокуроры добились блокировки свыше 500 экстремистских сайтов

К ответственности привлекли 19 человек
Ксения АЛЕШИНА
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В 2019 году по инициативе тамбовских прокуроров Роскомнадзор заблокировал свыше 500 сайтов, содержащих экстремистские материалы.

- К административной ответственности по ст.ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов), 20.33 (осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) привлечены 19 лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

Как отмечают в ведомстве, надзорные проверки в сфере противодействия экстремизму осуществляются постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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