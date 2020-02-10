Иностранец пытался дать взятку тамбовскому полицейскому

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:52:09+03:00

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в покушении на мелкое взяточничество.

Установлено, что 21 января текущего года автомобиль, которым управлял обвиняемый, был остановлен старшим инспектором УГИБДД. При проверке документов у инспектора появились сомнения по поводу законности пребывания иностранца на территории РФ.

Для того, чтобы автоинспектор не поставил в известность о данном факте дежурную часть полиции, иностранец попытался дать ему взятку в размере одной тысячи рублей, положив купюру на переднюю панель автомобиля. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждении и сообщил о случившемся своим коллегам.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч с конфискацией и обращением в доход государства купюры номиналом 1 тысяча рублей, являвшейся взяткой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU