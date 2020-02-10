2020-02-10T12:10:05+03:00
Происшествия

Жителя Тамбовщины осудили за хранение марихуаны в шкафу

Мужчину приговорили к обязательным работам
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Установлено, что обвиняемый нарвал листья дикорастущей конопли, высушил их и стал хранить в шкафу у себя дома. Всего полицейские нашли у мужчины 16 граммов марихуаны.

- С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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