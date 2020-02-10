В Тамбовском районе 17-летняя пассажирка иномарки получила травмы при столкновении с фурой

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:45:46+03:00

ДТП произошло на северном обходе города Тамбова Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Кроме девушки никто в аварии не пострадал

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ДТП произошло в пятницу, 7 февраля, около семи часов утра на 34-м километре автодороги «Северный обход города Тамбова». Водитель иномарки «Volkswagen Passat», 40-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

На «встречке» легковушка столкнулась с автомобилем «Freightliner» в составе полуприцепа «Fruehauf». За рулем фуры находился 46-летний водитель. По информации УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 17-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Пострадавшей на месте происшествия была оказана скорая медицинская помощь.

Вылетев на встречку, легковушка врезалась в фуруФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU