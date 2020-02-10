2020-02-10T11:35:31+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень и девушка пострадали в ДТП

Медики оказали им помощь на месте аварии
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло в городе Рассказово на Фабричном проездеДТП произошло в городе Рассказово на Фабричном проездеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 9 февраля, около половины двенадцатого ночи, на Фабричном проезде в районе дома №3 города Рассказово. 35-летний водитель «Lada Granta» столкнулся на нерегулируемом перекрестке с автомобилем «Lada Priora». За рулем «Приоры» находился 20-летний парень, который двигался по главной дороге.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Lada Priora»: 24-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.

Во второй легковушкой никто не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Во второй легковушкой никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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