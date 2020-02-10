В Тамбовской области парень и девушка пострадали в ДТП
Авария произошла 9 февраля, около половины двенадцатого ночи, на Фабричном проезде в районе дома №3 города Рассказово. 35-летний водитель «Lada Granta» столкнулся на нерегулируемом перекрестке с автомобилем «Lada Priora». За рулем «Приоры» находился 20-летний парень, который двигался по главной дороге.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Lada Priora»: 24-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.
Во второй легковушкой никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU