В Тамбовской области парень и девушка пострадали в ДТП

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:35:31+03:00

ДТП произошло в городе Рассказово на Фабричном проезде Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 9 февраля, около половины двенадцатого ночи, на Фабричном проезде в районе дома №3 города Рассказово. 35-летний водитель «Lada Granta» столкнулся на нерегулируемом перекрестке с автомобилем «Lada Priora». За рулем «Приоры» находился 20-летний парень, который двигался по главной дороге.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Lada Priora»: 24-летний молодой человек и 24-летняя девушка. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте происшествия.

Во второй легковушкой никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU